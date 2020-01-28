«هيئة الأرصاد» تُصدر قائمة بـ7 نفايات يحظر حرقها

حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قائمة من النفايات المحظور حرقها؛ نظرًا لما تُسببه من آثار سلبية على البيئة.
وعبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لـ«هيئة الأرصاد»، أشارت إلى أن القائمة ضمت الألواح الخشبية المُبطنة بالرصاص، وعبوات الغاز المضغوط، والأمبولات التي تحتوي على معادن ثقيلة، والنفايات ذات المحتوى العالي من الزئبق والكادميوم مثل: البطاريات ونفايات الكمبيوتر.
وضمت القائمة أيضًا، أملاح الفضة ونفايات التصوير الفوتوغرافية أو التصوير الإشعاعي، والبلاستيك المُهجن مثل البولي فينيل كلوريد، والكميات الكيميائية شديدة التفاعل.
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