«شرطة الرياض» تُطيح بثلاثة وافدين تخصصوا في سرقة المحلات التجارية

أطاحت شرطة الرياض، بثلاثة وافدين ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة المحلات التجارية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين «سوري وفلسطيني ويمني»، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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