بالصور.. مركز الملك سلمان للترميم يحقّق 3 إنجازات في 2019

حقّقَ «مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز» للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، أحد مراكز التميّز العلميّ التابع لـ«دارة الملك عبدالعزيز» ثلاثة منجزات خلال عام ٢٠١٩م.

وتنوّعت إنجازات المركز، بحسب تقريره السنوي للعام الماضي، بحصوله على أول شهادة عالمية للجودة في تاريخه، وتركيب أول معمل ترميم لجهة حكومية، وتنظيم أول دورة متخصصة للنساء في المملكة، ورصد المركز أهم الإنجازات والنجاحات التي حققها، بدءًا من تسليمه الدفعة الثانية من مخطوطات مكتبة الحرم المكي لرئاسة الحرمين الشريفين، وتوقيعه اتفاقية عمل مع وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأضاف التقرير أن المركز شارك -خلال العام الماضي- بمؤتمر الأرشيف العربي بالقاهرة، كما استقبل وفدًا من وزارة النقل، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين، واستقبل نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي، والتي أبدت إعجابها بطرق المحافظة على الموادّ التاريخية، كما فحص المركز مكتبة الشيخ عبدالله بن حميد ميدانيًّا.

وتابع التقرير، أن المركز نال إشادة وفد من «رئاسة أمن الدولة» بما يقدّمه من خدمات؛ كما عقّم المركز قسم العناية بالتراث بالمنطقة الشرقية، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ودرّب أول دفعة من منسوبي وكالة الأحوال المدنية، فضلًا عن الإشراف على افتتاح أول معمل للترميم لوكالة الأحوال المدنية بالرياض، ثم نال شهادة الأيزو 9001 للجودة، من شركة إنترتك العربية المحدودة، ونظّم أول دورة نسائية متخصصة في مجال الترميم.

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واستكمل التقرير، أن المركز أجرى عملية الفحص الميداني لمكتبة «مسجد الصحابي عبدالله بن عباس»، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، كما حظي بزيارة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة من البحرين، وعبّر عن سعادته بالنجاحات المحققة، كما نال المركز إشادة وفد «الخطوط السعودية» على جهوده، بالإضافة لانطلاق تعقيم المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، بدءًا بمكتبة البساطي، فضلًا عن تدريب الدفعة الثانية من منسوبي ومنسوبات وكالة الأحوال المدنية.

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