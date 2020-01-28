قنصلية السعودية بـ«قوانجو» لرعايا المملكة: الزموا منازلكم

طالبت قنصلية المملكة العربية السعودية في قوانجو، جميع المواطنين الموجودين في الصين بالبقاء في أماكن سكنهم، والحدّ من تحركاتهم، واتخاذ كل التدابير والاحتياطات الصحية المُتبعة؛ للوقاية من العدوى إلى حين المغادرة الاختيارية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية -في بيان لها، اليوم الثلاثاء-: استمرارًا لبيانات القنصلية السابقة المتعلقة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في نطاقها الجغرافي في مقاطعات «غوانغ دونغ، فوجيان، هاينان، قوانغشي».

وجددت القنصلية تأكيدها على استمرار عملها على مدار الساعة؛ لتقديم كل الخدمات التي قد يحتاجها المواطنين المقيمين والزائرين.

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