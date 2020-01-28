«حساب المواطن» يجدد التذكير بخطوات الاعتراض على «عدم الأهلية»

تفاعل برنامج «حساب المواطن» مع استفسار أحد المواطنين، بشأن خطوات تقديم إعادة طلب الأهلية في حالة تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية.

أكد «حساب المواطن اليوم الثلاثاء، أنه في حالة تجاوز مدة الاعتراض ثلاثة أشهر، فإنه يتعين على المستفيد إعادة تقديم الطلب».

وقال ردًا على تساؤل عبر خدمة المستفيدين «إنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكن التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك، ويلزم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

وكان برنامج حساب المواطن، دعا المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

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وأوضحت شروط استيفاء الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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