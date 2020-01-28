الزعاق: 6 أيام باقية على قدوم موسم «بذرة الست»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إن موسم «بذرة الست» -موسم يساعد على إنبات الزروع– يبقى على قدومه ستة أيام من الآن.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن أيام «بذرة الست»، هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية، وهي ستة أيام منها، ثلاثة من آخر موسم الشبط، وثلاثة من أول موسم العقارب، وتكون المحاصيل المزروعة خلال تلك الأيام ذات جودة عالية، وذلك بقيام المزارعين، بإعداد الأرض وتجهيزها لتقبل البذور، عن طريق عمليات الحرث والتمشيط.

وتابع الزعاق، إن تعامل العرب في الأرض في تلك الفترة، ورثتهم الأحاسيس الصادقة والمرهفة، مستشهدًا في ذلك بقول الشاعر «أبو الطيب المتنبي»، «أرق على أرق ومثلي يأرق.. وجوي يزيد وعبرة تترقرق/ جهد الصبابة أن تكون كما أُرى.. عينٌ مسهدةٌ وقلبٌ يخفق/ ما لاح برقٌ أو ترنم طائر.. إلا انثنيت ولي فؤادٌ شيق/ جربت من نار الهوى ما تنطفي.. نار الغضا وتكل عما تحرق/ وعذلت أهل العشق حتى ذقته.. فعجبت كيف يموت من لا يعشقُ».

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الرياض» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف»، وأضافت: أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم».

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