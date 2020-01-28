فيصل بن بندر يزور مرات والأهالي هذه مطالبنا

يزور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر محافظة مرات بعد غد الخميس للوقوف على وضع الخدمات التي تقدم للمواطنين، ويترقب الأهالي الزيارة لتحقيق تطلعاتهم في توفير خدمات صحية وتعليمية وطرق.

المستشفى العام

رصدت «دوت الخليج» أبرز مطالب الأهالي، في مقدمتها تشغيل مستشفى محافظة مرات العام بعد 10 سنوات من افتتاحه، حيث لم يتم تشغيل الأقسام الضرورية (العمليات والجراحة - التنويم- النساء والولادة - الأطفال) حتى تاريخه، مما تسبب في معاناتهم ومعاناة المرضى والمصابين والمراجعين من هذا المستشفى الذي لا يقدم الخدمات الصحية المأمولة.

الكليات الجامعية

أكد عدد من المواطنين أن محافظة مرات تعتبر المحافظة الوحيدة من بين محافظات منطقة الرياض التي لا تحظى بتعليم جامعي، حيث لم يتم افتتاح كليات جامعية للبنين والبنات حتى تاريخه في المحافظة، ولا يزال أهالي المحافظة يعانون بسبب اضطرار أبنائهم للانتقال إلى كليات خارج المحافظة.

مكتب التعليم

طالب الأهالي بإعادة افتتاح مكتب التعليم الذي أغلق بدون وجه حق ومن جهة غير مخولة بالإغلاق، وبمخالفة ضوابط افتتاح مكاتب التعليم وإغلاقها الصادرة من وزارة التعليم، مما تسبب في ضعف الإشراف على مدارس المحافظة، وغياب التخطيط المدرسي في المحافظة، إضافة إلى وجود الازدواجية في التوجيه والتنسيق والنقص في الخدمات.

Advertisements

إغلاق فصل ابتدائي

استغرب سكان الأحياء الجنوبية لمرات أحياء الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك فهد والحزم والنخيل والغدير من قرار إغلاق الفصل الأول بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحي الحزم ونقل طلابه إلى مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بحي الخالدية، وفتح فصل أول آخر بها، مؤكدين أن المدرسة لها أكثر من 30 سنة في حي الحزم ومبناها حكومي وكبير، وهناك كثافة سكانية في هذه الأحياء.

وطالب سكان هذه الأحياء برفع الضرر عنهم وإعادة فتح الفصل درءا للمخاطر المرورية والأمنية عن أبنائهم الطلاب في هذه السن المبكرة، وتسهيلا عليهم في عمليات نقل أبنائهم.

الطرق

ذكر الأهالي حاجتهم وحاجة المسافرين إلى ازدواج ‫طريق‬ ‫مرات‬‫/ الدوادمي‬ رقم 5100 بطول 40 كلم، واستكمال طريق مزارع ومتنزهات جنوب ‫مرات‬ ‫بطول 10 كلم.