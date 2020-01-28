

بكين 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في بكين: إن الصين واثقة تماما من الفوز بالمعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأضاف شي خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس " أن سلامة حياة الشعب وصحتهم تأتي دائما في المقام الأول، ونتيجة لهذا يعد منع تفشي فيروس كورونا الجديد ومكافحته في البلاد هو العمل الأكثر أهمية الآن".

وأعرب عن ترحيبه بمشاركة منظمة الصحة العالمية في منع الوباء ومكافحته ، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع المنظمة والمجتمع الدولي لحماية أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا.

// انتهى //

22:38ت م

0297





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الصيني يلتقي بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.