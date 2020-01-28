السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تزيل تعديات على أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 03 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, أراضي حكومية اُعتدي عليها في مخطط الملك عبدالعزيز .

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض ٍ في مخطط الملك عبدالعزيز شمال المحافظة، حيث أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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21:51ت م

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