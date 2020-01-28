

بيش 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة بيش ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية المفاجئة لعدد من المحلات ومحلات الملابس والعطارة، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى استيفائها الاشتراطات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس رمزي بن هادي دغريري أنه نتج عن الجولات مخالفات عدد من المحلات داخل السوق الداخلي لعدم وجود تراخيص وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك وإغلاق محلات مخالفة.

وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة حيث إن هناك جولات مسائية مفاجئة على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية حتى التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تُضبط.

// انتهى //

21:50ت م

0289





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بيش تنفذ جولات تفتيشية على المحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.