

نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، البرنامج التدريبي "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة"، ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، بحضور ومشاركة عدد من المشرفات والمعلمات في برامج الطفولة المبكرة، وذلك بمقر الإدارة.

وناقش البرنامج القيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة، والاتصال والتواصل في بيئة العمل، وقيادة فرق العمل، وبناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الآداء وتقويم الخطة التشغيلية المدرسية وإدارة المعرفة في مدارس الطفولة وإدارات البيئات المدرسية والتقويم التربوي، وتحديات وطموح الطفولة المبكرة.

// انتهى //

21:21ت م

0285





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم شرورة ينظم برنامج "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكّرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.