السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يزور الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

زار معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار اليوم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة يرافقه عدد من قيادات وخبراء البنك، بحضور معالي مدير الجامعة رئيس مجلس نضارة الوقف العلمي الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي .

وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك بين البنك الإسلامي و الوقف العلمي بالجامعة، والتعرف على مبادرات الوقف التي يقوم بها والتي يعتزم تفعيلها في المستقبل القريب.

وأكد المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقة بين الوقف العلمي مع مختلف المهتمين بمبادرات القطاع الثالث من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما بعد أن أصبحت الأوقاف هي الذراع الاستثماري للجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد.

بدوره أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية في ختام الزيارة بمبادرات الوقف النوعية الساعية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وبحجم هذه الإنجازات.

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21:21ت م

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