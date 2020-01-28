السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل في أبوظبي



الخبر 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقع مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة استشراف المستقبل اليوم مذكرة تعاون بينهما في مجالات الاستشراف وذلك في مقر الشباب العربي بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور سليمان بن محمد الكعبي ، إلى التعاون في العديد من المجالات المشتركة من بينها الدراسات الاستشرافية ومجالات التعليم، تنمية الشباب، المصادر الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى ، ويسعى الطرفان إلى إقامة عدد من ورش العمل المختلفة وعدد آخر من المؤتمرات المشتركة في جميع المجالات المشتركة .

وقدم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره للقائمين على مؤسسة استشراف المستقبل ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك في مجالات الدراسات الاستشرافية مع مؤسسة استشراف المستقبل، إضافة إلى عدد من المجلات الأخرى كالتعليم وتنمية الشباب.

وبين أن مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية منفتح تماماً إلى التعاون المشترك مع الأخوة في مؤسسة استشراف المستقبل ، موضحاً أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين هذه المراكز المختصة وهي وحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي تسير نحو التكامل بين البلدين الشقيقين المملكة العربية

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل الدكتور سليمان بن محمد الكعبي أن الاتفاقية تؤطر إلى تعاون مستقبلي بعيد المدى في العديد من المجالات منها المؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استشراف المستقبل.

// انتهى //

20:47ت م

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الخبر 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسوقع مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة استشراف المستقبل اليوم مذكرة تعاون بينهما في مجالات الاستشراف وذلك في مقر الشباب العربي بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور سليمان بن محمد الكعبي ، إلى التعاون في العديد من المجالات المشتركة من بينها الدراسات الاستشرافية ومجالات التعليم، تنمية الشباب، المصادر الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى ، ويسعى الطرفان إلى إقامة عدد من ورش العمل المختلفة وعدد آخر من المؤتمرات المشتركة في جميع المجالات المشتركة .وقدم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره للقائمين على مؤسسة استشراف المستقبل ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك في مجالات الدراسات الاستشرافية مع مؤسسة استشراف المستقبل، إضافة إلى عدد من المجلات الأخرى كالتعليم وتنمية الشباب.وبين أن مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية منفتح تماماً إلى التعاون المشترك مع الأخوة في مؤسسة استشراف المستقبل ، موضحاً أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين هذه المراكز المختصة وهي وحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي تسير نحو التكامل بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.من جهته أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل الدكتور سليمان بن محمد الكعبي أن الاتفاقية تؤطر إلى تعاون مستقبلي بعيد المدى في العديد من المجالات منها المؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استشراف المستقبل.// انتهى //20:47ت م0281

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