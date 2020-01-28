شكرا لقرائتكم بالفيديو.. مراكز أعمال في السجون بإنترنت ومميزات للموقوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-28 متابعات الخليج 365 – الرياض سلطت المديرية العامة للسجون الضوء على مراكز الأعمال التي تقدم خدمة متطورة لمساعدة الموقوفين في قضايا مالية على الوفاء بالتزاماتهم. Advertisements وبحسب موشن جرافيك نشره حساب السجون على موقع تويتر، مراكز الأعمال هي عنابر مستقلة للمضبوطين في قضايا الحقوق والديون والحوادث المرورية، حيث تُخصص لهم فيهم أجهزة إلكترونية مرتطبة بالإنترنت، مع إمكانية استخدام جوالاتهم لإنهاء قضاياهم العالقة والتواصل مع ذويهم. مراكز الأعمال مجهزة وفق المقاييس السجنية الحديثة، وتضم صالة طعام وغرفة تشميس وملعب رياضي ومكتبة ومصلى كما يتم تخصيص داخلها باحثين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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