ترامب يعلن صفقة القرن : القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، موضحًا أن صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.



وتابع ترامب في مؤتمر صحافي مع نتنياهو حول صفقة القرن: نخطو اليوم خطوة كبيرة نحو السلام، وقدّمت رؤيتي لمستقبل أكثر إشراقًا للفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأضاف: خطتي للسلام مختلفة جوهريًا عن الخطط السابقة، ورؤيتي توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين، وسننشئ لجنة مع إسرائيل لجعل خريطة السلام واقعية.

وقال الرئيس الأميركي: إن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.

فيما أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن خطة ترامب تدعو إلى تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء صندوق تعويضات سخية.

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