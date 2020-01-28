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شكرا لقرائتكم مصادر “المواطن”: تدشين مشروع توسعة مطار حفر الباطن غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أوضحت مصادر مطلعة في مطار حفر الباطن لـ “متابعات الخليج 365” أنه سيتم يوم غد الأربعاء تدشين مشروع توسعة مطار حفر الباطن ووضع حجر الأساس للمشروع بحضور عدد من مسؤولي هيئة الطيران المدني.
وأضاف المصدر بأنه سيتم البدء في توسعة صالة المطار تمهيدًا لتشغيل الرحلات الدولية بعد ما يقارب السنة وتم خلال الفترة الماضية توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لافتتاح مشاريعهم في المطار.
يذكر أن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أعلن على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي، الذي أقيم في شهر مارس من العام الماضي أنه سيتم البدء في تحويل مطار حفر الباطن إلى مطار إقليمي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ليكون مواكبًا مع تطلعات ورغبات الأهالي في المحافظة.
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