مصادر “المواطن”: تدشين مشروع توسعة مطار حفر الباطن غدًا

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أوضحت مصادر مطلعة في مطار حفر الباطن لـ “متابعات الخليج 365” أنه سيتم يوم غد الأربعاء تدشين مشروع توسعة مطار حفر الباطن ووضع حجر الأساس للمشروع بحضور عدد من مسؤولي هيئة الطيران المدني.

Advertisements

وأضاف المصدر بأنه سيتم البدء في توسعة صالة المطار تمهيدًا لتشغيل الرحلات الدولية بعد ما يقارب السنة وتم خلال الفترة الماضية توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لافتتاح مشاريعهم في المطار.

يذكر أن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أعلن على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي، الذي أقيم في شهر مارس من العام الماضي أنه سيتم البدء في تحويل مطار حفر الباطن إلى مطار إقليمي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ليكون مواكبًا مع تطلعات ورغبات الأهالي في المحافظة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على