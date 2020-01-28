شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة : قطاع الثقافة يشهد أزهى عصوره والان نبدء بالتفاصيل
- الوزارة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية والمسرحيين والمبدعين
- نتطلع لصناعة مسرحية عالمية بجودة عالمية
قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ، أن قطاع الثقافة يشهد أزهى عصوره بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأشار وزير الثقافة فى كلمة القاها خلال تدشين مبادرة " المسرح الوطني" بالرياض أن التطلعات كبيرة كما هى الآمال
مؤكدا أن المسرح الوطنى ينطلق من أرضية صلبة ، ومن ثراء وعطاء المسرحين السعوديين، وأن المملكة فى رؤية 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها من مقومات جودة الحياة .
واوضح وزير الثقافة أن الوزارة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية ودعم المسرحيين والمبدعين لصناعة نهضة مسرحية مستندة الى تراثنا وثقافتنا ، وايضا لصناعة مسرحية عالمية بجودة عالمية ومن خلال المسرحيين سوف نحقق الاهداف ونبنى بنية ثقافية ممتازة .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة : قطاع الثقافة يشهد أزهى عصوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.