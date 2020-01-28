وزير الثقافة : قطاع الثقافة يشهد أزهى عصوره

- رؤية 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها من مقومات جودة الحياة

- الوزارة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية والمسرحيين والمبدعين

- نتطلع لصناعة مسرحية عالمية بجودة عالمية

قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ، أن قطاع الثقافة يشهد أزهى عصوره بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار وزير الثقافة فى كلمة القاها خلال تدشين مبادرة " المسرح الوطني" بالرياض أن التطلعات كبيرة كما هى الآمال

مؤكدا أن المسرح الوطنى ينطلق من أرضية صلبة ، ومن ثراء وعطاء المسرحين السعوديين، وأن المملكة فى رؤية 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها من مقومات جودة الحياة .

واوضح وزير الثقافة أن الوزارة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية ودعم المسرحيين والمبدعين لصناعة نهضة مسرحية مستندة الى تراثنا وثقافتنا ، وايضا لصناعة مسرحية عالمية بجودة عالمية ومن خلال المسرحيين سوف نحقق الاهداف ونبنى بنية ثقافية ممتازة .