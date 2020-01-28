إنقاذ عائلة بعد فقدانها 34 يوما في غابات الأمازون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بوجوتا
ذكرت وسائل إعلام كولومبية وبيروفية، الاثنين، أنه تم إنقاذ امرأة كولومبية وأطفالها الثلاثة بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوما في غابات الأمازون المطيرة.
وكانت الأم (40 عاما) وأطفالها (10 و12 و14 عاما) يقضون عطلة مع الأب في الجزء الكولومبي من منطقة الأمازون في ديسمبر الماضي.
وأشارت صحيفة «إل تييمبو» إلى أن الأسرة قررت زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها انفصلت وضل الأشخاص الأربعة (الأم وأبناؤها الثلاثة) الطريق إلى الأب.
وعندما ذهبوا للبحث عنه ضلوا الطريق، وانتهى بهم المطاف إلى الجزء البيروفي من الغابات.
وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون على تناول التوت، ثم قابلوا أخيرا امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو شمال شرق بيرو على بعد 180 كيلومترا من منطقة ليجيزامو الكولومبية التي جاؤوا منها. ونشر السكان المحليون صورهم لاحقا على موقع فيس بوك، مما مكن الأب من تحديد موقع باقي أفراد الأسرة المفقودين.
وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة يوم الأحد، وتبين أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وإصابة أقدامهم بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتردد أن الأبناء في حالة خطيرة.
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