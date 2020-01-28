كيف ترغب طفلك في الأكل الصحي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
غالبا ما تخيم أجواء مفعمة بالشد والجذب على أوقات تناول الطعام في المنزل مع الأطفال، حيث يمكن لهم أن يكونوا ناقدين كبارا، وربما يقولون «هذا طعمه سيئ»، أو «لماذا لا تعدون أبدا ما أحبه؟»، أو «ما هذا الشيء اللزج الأخضر؟»
وتقول دونيا ريبر مؤلفة كتاب طهو وأم لطفلين، إنه ينبغي عمل كل ما يؤدي إلى تخفيف حدة الطعم. وتقترح إضافة بعض من الجبن الكريمي أو الكريمة لحساء الخضراوات، أو مزج المانجو أو البطاطس مع مهروس قرع العسل.
وتضيف «قم بطهو الخضراوات في الفرن، فهذه الطريقة تطلق الكثير من الروائح الحلوة».
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