شكرا لقرائتكم خبر

دبي تحبط تهريب الكريستال المخدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ دبي

أحبطت السلطات الإماراتية إدخال 73 كيلوجراما من المخدرات أثناء تهريبها من دولة مجاورة، مخبأة في قطع غيار سيارات.

وأوضح مسؤولون في إدارة الجمارك بدبي أمس أن ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات، ضبطوا 73 كيلوجراما من الكريستال المخدرة.

وقال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي«رصدت إدارة الاستخبارات الجمركية الشحنة، وتم التأكد من وجود مواد ممنوعة بالحاوية، وباستدعاء الوحدات الخاصة، والاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية تم العثور على الكريستال المخدرة».