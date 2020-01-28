اخبار السعوديه

دبي تحبط تهريب الكريستال المخدر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

دبي تحبط تهريب الكريستال المخدر
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ دبي

أحبطت السلطات الإماراتية إدخال 73 كيلوجراما من المخدرات أثناء تهريبها من دولة مجاورة، مخبأة في قطع غيار سيارات.

وأوضح مسؤولون في إدارة الجمارك بدبي أمس أن ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات، ضبطوا 73 كيلوجراما من الكريستال المخدرة.

وقال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي«رصدت إدارة الاستخبارات الجمركية الشحنة، وتم التأكد من وجود مواد ممنوعة بالحاوية، وباستدعاء الوحدات الخاصة، والاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية تم العثور على الكريستال المخدرة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تحبط تهريب الكريستال المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا