شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ دبي
أحبطت السلطات الإماراتية إدخال 73 كيلوجراما من المخدرات أثناء تهريبها من دولة مجاورة، مخبأة في قطع غيار سيارات.
وأوضح مسؤولون في إدارة الجمارك بدبي أمس أن ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات، ضبطوا 73 كيلوجراما من الكريستال المخدرة.
وقال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي«رصدت إدارة الاستخبارات الجمركية الشحنة، وتم التأكد من وجود مواد ممنوعة بالحاوية، وباستدعاء الوحدات الخاصة، والاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية تم العثور على الكريستال المخدرة».
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تحبط تهريب الكريستال المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.