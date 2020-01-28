شكرا لقرائتكم خبر

150 دراجا بصحراوي حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل

يستعد 150 متسابقا من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأفريقيا والخليج، للمشاركة في بطولة التايتن الصحراوي الدولي الذي تستضيفه حائل.

وأوضح مدير مشروع سباق التايتن بالهيئة العامة للرياضة مازن الجاري، أن السباق خاص بالدراجات الهوائية ويقام بحائل على مدى 4 أيام هو أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية الصحراوية عالميا والأكثر ملحمية في العالم لصعوبته وتنوع دول المشاركين فيه. وتبلغ مسافة السباق 366 كلم وسط سلسلة جبال أجا وكذلك مروره وسط الكثبان الرملية والمنعطفات.

ولفت مازن النظر إلى أن السباق يعد محكا قويا للدراجين، حيث تكثر بمنطقة حائل المنحدرات الصخرية والجبال والسهول الكبرى.