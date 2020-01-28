شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنه سيجري إلغاء سباقات كأس العالم للتزلج الألبي المقرر لها الشهر المقبل في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.
ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الدولي للتزلج اليوم القرار النهائي بشأن مصير السباقات المقرر أن تقام في يانجينج يومي 15 و16 فبراير المقبل.
وفي حال إلغاء السباقات، سيشكل ذلك صدمة للاتحاد الدولي للتزلج وكذلك للصين التي كانت تعتزم استغلال الفعاليات لاختبار المرافق التي ستستضيف أولمبياد بكين الشتوي عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يلغي كأس العالم للتزلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.