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كورونا يلغي كأس العالم للتزلج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنه سيجري إلغاء سباقات كأس العالم للتزلج الألبي المقرر لها الشهر المقبل في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الدولي للتزلج اليوم القرار النهائي بشأن مصير السباقات المقرر أن تقام في يانجينج يومي 15 و16 فبراير المقبل.

وفي حال إلغاء السباقات، سيشكل ذلك صدمة للاتحاد الدولي للتزلج وكذلك للصين التي كانت تعتزم استغلال الفعاليات لاختبار المرافق التي ستستضيف أولمبياد بكين الشتوي عام 2022.