شكرا لقرائتكم خبر

الحزم يتعاقد مع كافو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أعلن نادي الحزم تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي جوناثان كافو، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة ثلاثة أعوام. Advertisements وغرد نادي الحزم على حسابه الرسمي بموقع تويتر «جوناثان كافو حزماوي، وقعت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقدم عقدا مع الجناح البرازيلي جوناثان كافو لانضمامه لصفوف الحزم، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادما من بوردو الفرنسي». وسبق لكافو اللعب لأندية عدة، أبرزها ريد ستار الصربي وساو باولو البرازيلي وكذلك بوردو. ويحتل الحزم المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، حصدها خلال 15 مباراة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الحزم يتعاقد مع كافو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.