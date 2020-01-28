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ترمب لإردوغان: اخرجوا من ليبيا وسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان حول الحاجة إلى إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة التابعين لتركيا من المشهد الليبي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين اتفقا كذلك على ضرورة وقف العنف في إدلب بشمال سوريا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء. وأوضح أن ترمب «سلط الضوء على أهمية قيام تركيا واليونان بحل خلافاتهما بشأن شرق المتوسط».

وأرسلت تركيا في الفترة الماضية آلاف المقاتلين السوريين «المرتزقة» إلى ليبيا من أجل القتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حين عزز الأخير سيطرته على الوضع الميداني، واقترب من حسم المعركة في طرابلس والقضاء على الميليشيات المارقة التي تمولها تركيا وعدد من الدول.