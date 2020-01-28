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الشورى يدعو إلى دراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام البيئة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

وناقش بعد ذلك تقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة البيئة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة إلى إصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها، ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

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وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 9 /3/ 1429هـ.

وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة، فيما دعا آخر إلى الاهتمام بشجر الآراك نظرا لجدواه الاقتصادية واستدامته البيئية.

واقترح أحد الأعضاء على وزارة البيئة العمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.