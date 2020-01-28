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وزير التعليم يطالب بتطوير المناهج الجامعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أهمية دور الجامعات في تطوير المناهج الجامعية لمواكبة احتياجات سوق العمل في المهنة المالية والمحاسبية، وبناء مهارات خريجي المحاسبة لتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة، وجذب الشباب الموهوبين إلى المهن المالية لزيادة حجم المؤهلين، للإسهام في بناء أحد أهم أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030 (اقتصاد مزدهر).

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ودعا خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في حفل افتتاح منتدى المحاسبين، بعنوان «دور المهن المالية في تحقيق مبادرات رؤية المملكة ومساهمتها في النمو الاقتصادي» بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ إلى التركيز على تحديث المناهج والمراجع العلمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على مواكبة المناهج المعتمدة، وما يستجد من أنظمة ولوائح ومعايير ذات علاقة بمهنة المحاسبة، إلى جانب التركيز على مواكبة المناهج للمتطلبات المتعلقة بالحصول على الشهادات المهنية في مجال المحاسبة، مشيرا إلى أهمية التعليم العملي والتطبيقات العملية بجانب التعليم النظري وتزويد المناهج بتطبيقات البرامج المحاسبية، وأن تحتوي المناهج الدراسية (خطة الدراسة) على مقررات تنمي وتطور التفكير الابتكاري والتحليلي الناقد للطالب.

وطالب وزير التعليم بضرورة دعم الطالب لتنمية وتطوير مهاراته في التفكير التحليلي الناقد، والقدرة على التحليل المالي، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، والمهارات التقنية، ومهارات استخدام البرامج الأساسية التي يعتمد عليها بشكل كبير في المهنة.

وأشار إلى أهمية وجود مكاتب شركات افتراضية داخل المؤسسات التعليمية، لتعزيز ورفع كفاءة الطالب من الناحيتين العلمية والمهنية، وتثقيفه بأهمية الشهادات المهنية، والعمل على إيجاد دورات تدريبية للشهادات المهنية للطلاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية.