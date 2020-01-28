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دعوة شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر

دعا تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا في إدارة شؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى سرعة الدخول لتحديث بياناتهم والإقرار بصحتها في نظام نور، مؤكدا أهمية التحديث وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي قبل نهاية دوام الخميس 26 / 6 / 1441.

وأهاب تعليم المنطقة بقادة المدارس إلى ضرورة تحديث بيانات المدارس والتأكد من صحتها.