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أندية الحي تستثمر أوقات الطلبة ببرامج تعليمية وترفيهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تعزز الأنشطة غير الصفية لوزارة التعليم من استثمار طاقات النشء والشباب، وفق برامج تسهم في اكتساب المعارف والتنمية الذاتية، وصولا لقيمة إيجابية تتسع دائرتها لتشمل المجتمع المحلي، حيث تستثمر أوقات الطلبة ببرامج تعليمية وترفيهية.

وأسندت الوزارة برنامج أندية مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة وإدارات التعليم، لتأسيس برامج تتواءم مع الاحتياجات التربوية والتعليمية.

وتسعى وزارة التعليم إلى أن يصل إجمالي أندية الحي إلى 2000 ناد، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها في إطار برنامج التحول الوطني وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، في الوقت الذي جاءت منطقة الرياض، وبحسب إحصاءات توزيع الأندية في مناطق إدارات التعليم، الأعلى بـ 122 ناديا للبنين والبنات.