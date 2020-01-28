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118 طالبة في منافسات مشروع المهارات الأدبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يشارك 118 طالبة من 47 إدارة تعليمية في منافسات مشروع المهارات الأدبية على المستوى الوطني للعام الدراسي 1440-1441هـ التي بدأت أمس، وتستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي النشاط الثقافي لمدة 3 أيام.

ويتضمن المشروع ثلاثة مسارات تتمثل في»القصة القصيرة التي تشارك فيها 45 طالبة، والتلخيص والإلقاء، وذلك بمشاركة 43 طالبة، والشعر العربي الفصيح بمشاركة 30 طالبة».

وأوضح مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزائدي أن النشاط الطلابي يحتل أهمية خاصة في العملية التعليمية والتربوية، وأن المدرسة تعد محضنا تربويا مهما يعنى بصقل شخصية الطالبة وتنمية مهاراتها واكتشاف قدراتها وتنمية الاتجاهات الإيجابية.