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خادم الحرمين يبحث مع رئيس الأركان الباكستانية تعزيز التعاون العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية العميد طيار ركن عوض الزهراني.

كما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.