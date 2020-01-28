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بدء التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المحلية، في مناطق المملكة، حيث انتهت من التصفيات في الرياض وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وما زالت التصفيات قائمة بجميع مناطق المملكة، استعدادا للتصفيات النهائية للجائزة، والتي ستكون خلال الفترة 4 - 8 / 8 / 1441هـ بالرياض. وأوضحت الأمانة العامة أن المسابقة تحظى باهتمام كبير من قبل طلاب جمعيات تحفيظ القرآن، وكذلك أبناء شهداء الواجب للمشاركة فيها، لما لها من أهمية وفوائد في تشجيع شباب الأمة الإسلامية على فهم القرآن الكريم باعتباره دستور هذه الأمة.



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