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محاضرات وتدريبات ميدانية في تمرين مرجان 16

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محاضرات وتدريبات ميدانية في تمرين مرجان 16
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

بهدف تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العملياتية تتواصل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان - 16»، والذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها القوات البحرية المصرية، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ.

وشهدت الأيام الماضية عددا من المحاضرات النظرية والتدريبات الميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسبما خطط له مسبقا بكل دقة وإتقان.

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وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن محمد القرني أنه سيتم استكمال التدريبات البحرية بإبحار السفن للجانبين في عرض البحر الأحمر لتنفيذ مناورات بحرية واعتراض وتفتيش السفن المشبوهة وعمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الزوارق الموجهة والمسيرة، مشيرا إلى أن التدريبات من شأنها تعزيز الإجراءات الأمنية للبلدين الشقيقين من خلال العمل المشترك ضد التهديدات المختلفة والتصدي للأعمال الإرهابية التي قد تشن على السفن التجارية في البحر الأحمر أو المنشآت الاقتصادية. وقال إنها ستعكس المستوى المتميز لمنسوبي قواتنا البحرية وما وصلت إليه من كفاءة واحترافية بما يلقون من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن تمرين «مرجان - 16» الذي تستضيفه مصر سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على عدد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سيستعرضها المشاركون في ختام مناورات التمرين.

أهداف تمرين مرجان 16:

  • تبادل الخبرات واكتساب
  • المهارات القتالية
  • القدرة على ممارسة إجراءات القيادة
  • السيطرة على الوحدات المختلفة
  • في مسرح العمليات
  • رفع الجاهزية القتالية للقوات
  • البحرية من الجانبين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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