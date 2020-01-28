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«أبجد» و«مقنن» لقياس كفايات العربية للممارسين الصحيين الناطقين بغيرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم شركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى، مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز السعودي لسلامة المرضى، بهدف تفعيل حقيبة «أبجد» التدريبية، واختبار «مقنن» لقياس كفايات اللغة العربية للممارسين الصحيين للناطقين بغيرها، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.

ووقع الاتفاقيتين من جانب شركة وادي مكة للتقنية الرئيس التنفيذي الدكتور فيصل علاف، مع أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، ومدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي.

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وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تفعيل حقيبة «أبجد» التدريبية واختبار مقنن لقياس كفايات اللغة العربية للممارسين الصحيين الناطقين بغير العربية من مختلف الجنسيات واللغات، لرفع مستوى لغة التخاطب مع المرضى، لتفادي وتقليل الأضرار الطبية الناتجة عن عدم مقدرة التواصل الفعال مع المريض، بالقدر الذي يساعد على تطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية وبما يلبي مفهوم سلامة المرضى.

كما دشن أمير منطقة مكة المكرمة «منصة مقياس اقرأ اللغوي» التي صممتها شركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى، لرفع مستوى كفايات اللغة العربية، ويسعى المشروع إلى توفير نحو 360 مركزا للاختبار حول العالم، الذي يتمثل في منصة الكترونية لإجراء الاختبارات بشكل مقنن يقيس مستوى كفايات اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها لأغراض عامة، ومصمم وفق المعايير والأسس العلمية المتعارف عليها في مجال القياس والتقويم عالميا، الهادفة إلى نشر اللغة العربية وإيجاد مقياس لكفاياتها.

من جهة أخرى استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة أمس عددا من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام، وجمعا من أهالي مكة المكرمة.