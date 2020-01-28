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للمرة الأولى.. امرأة تتولى منصبا قياديا في صندوق النفقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بتعيين شروق محمد الجدعان نائبا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبا قياديا في الصندوق، وذلك دعما وتمكينا للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

وكان الصندوق انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، كما شهد نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ (النفقة الموقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

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يذكر أن صندوق النفقة حقق نجاحات عدة، تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة، وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

وحقق الصندوق معدلا أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، الذي وصل إلى بضع ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

وأكد الصندوق الحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة، مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريا.

المستفيدون من النفقة

الدائمة: من صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه

الموقتة: من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار