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كيف تدعم الدولة العمل التطوعي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.. «مكة» تواصل رصدها بالبعد الرابع وهو «تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي».

البعد الرابع: تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي

يهدف إلى التمكين الاجتماعي، وذلك بتطوير برامج التمكين وتحسين فاعليتها، وتأهيل قدرات العاملين فيها من خلال برامج تمكن الشرائح المستهدفة من الاعتماد على نفسها، كما يعنى البعد بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته، وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة للعمل التطوعي، وتمكين القطاع غير الربحي وسن التشريعات الممكنة لهذا القطاع، وتوسيع نطاق خدمات المنظمات غير الربحية، كما يتطلع البعد إلى تعظيم أثر التطوع ومنافعه عن طريق رفع كفاءة القطاع غير الربحي، وتأهيل العاملين فيه وتعزيز قدراتهم، ورفع مستوى مساهمة الشركات المحلية في دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال.

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الجهات المشاركة

1 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

2 الهيئة العامة للأوقاف

المبادرات: 38

أبرز التحديات

الحاجة لاستدامة منظومة الخدمات الاجتماعية

الحاجة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة وزيادة فاعليتها

قلة مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي

محدودية المساهمة الاجتماعية للشركات

محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد المحلي

محدودية الأثر المجتمعي التنموي لمبادرات القطاع غير الربحي وصعوبة قياسه

الأهداف الاستراتيجية