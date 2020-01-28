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منصة أكاديمية مسك تقدم الحلول الإبداعية لسوق الرسوم المتحركة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحضور نحو 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، بحث ملتقى أكاديمية مسك «1Hour panel Talk» في حلقته الأولى التحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والحلول الإبداعية التي تتناسب معها، إضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.

ويأتي الملتقى الذي أطلقته أكاديمية مسك بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» أمس الأول منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي، وذلك للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وتأتي المنصة بهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم

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الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.

واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان «مستقبل الأنيميشن في السعودية» كلا من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا الدكتور عصام بخاري، وصانع الأفلام المخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه «بلال» قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن في 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.

يذكر أن أكاديمية مسك عملت منذ انطلاقها على إطلاق عدد من البرامج التعليمية والتطويرية في المهارات التقنية، وبرامج التقنية المالية والوسائط الرقمية الإبداعية، بهدف تدريب وتجهيز الشباب السعودي وتخريج نخبة من الكفاءات، من قياديي المستقبل والجيل القادم من الرياديين والمطورين والرسامين وصانعي الأفلام والمصممين والمهندسين، إلى جانب ضخ الخبرات المتنوعة في المملكة، من أجل الدفع بالعملية التعليمية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، وأهلت برامجها حتى الآن أكثر من 9000 شاب وشابة سعوديين في أكثر من 30 مدينة ومحافظة في المملكة، بتطور وظيفي تصل نسبته لـ 80%.