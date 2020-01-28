30 مخالفة لمحلات خضار بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الطائف
أغلق مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية محلا مخالفا لبيع الخضار والفواكه، بعد رصده يعمل بشكل غير نظامي، جاء ذلك ضمن الجولات الميدانية التصحيحية الرقابية على الأنشطة الغذائية والصحية بنطاق متابعة الفرع، وكان الفريق الرقابي ضبط عددا من المخالفات النظامية والصحية خلال الجولات تجاوزت 30 مخالفة متنوعة.
وبينت الأمانة أن محل الخضار والفواكه الذي أغلق يعمل دون ترخيص نظامي، مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه، وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف مخالفات أخرى.
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