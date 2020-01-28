إغلاق محال مخالفة بالشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مواد غذائية مجهولة المصدر، وصادرت خضراوات وفواكه غير صالحة للاستهلاك، وذلك ضمن حملتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح العبيد أن الفرق ضبطت مواد غذائية لا تحتوي على بطاقة إنتاج، وأوقفت عمالة مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم منعهم من مزاولة النشاط، وذلك لوجود جروح سطحية بأيديهم، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
من جهة ثانية، أزالت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الدعم والإسناد 30 صبة خرسانية.
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