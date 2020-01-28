اخبار السعوديه

إغلاق محال مخالفة بالشرائع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

إغلاق محال مخالفة بالشرائع
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مواد غذائية مجهولة المصدر، وصادرت خضراوات وفواكه غير صالحة للاستهلاك، وذلك ضمن حملتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح العبيد أن الفرق ضبطت مواد غذائية لا تحتوي على بطاقة إنتاج، وأوقفت عمالة مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم منعهم من مزاولة النشاط، وذلك لوجود جروح سطحية بأيديهم، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

من جهة ثانية، أزالت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الدعم والإسناد 30 صبة خرسانية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق محال مخالفة بالشرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا