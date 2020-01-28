شكرا لقرائتكم خبر

ضبط وافدين بحوزتهما 2498 هوية مقيم مزورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيمين، أحدهما هندي والآخر صومالي، وبحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ويستخدمان معملا لهذا الغرض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بعد المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليهما، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، ويستخدمان معملا لهذا الغرض.

وأضاف أنه ضبط بحوزتهما مواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة تستخدم في جرائمهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.