عاجل : الجيش الوطني يزف أولى بشائر النصر من مأرب والجوف .. انهيارات واسعة للحوثيين والفريق الأحمر يبدأ أول تحرك

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن محمد الحبيشي عن عملية عسكرية خاطفة استعادت مناطق سيطر عليها الحوثيون في الجوف .

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وقال الحبيشي في تصريح ليمن شباب "بضربة خاطفة..قوات الجيش الوطني تبسط سيطرتها على مفرق الجوف وموقعي الصفراء وبراقش وضحايا من الطرفين" .

واضاف اللواء الحبيشي "المعارك في صرواح وهيلان مستمرة لكنها تراوح مكانها".

إلى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء أن بأن تصعيد الحوثيين الأخير في جبهات عدة يقضى على آمال وفرص تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وأكد أن استمرار إطلاقهم للنار وقصف المدن وعرقلة الأعمال الإنسانية والاختطافات والانتهاكات المختلفة يؤكد ارتهانهم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة كما أنه ينسف الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام.

وأشار نائب الرئيس إلى أن استهداف الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطيران المسير للمواطنين الأبرياء وتصعيدهم في مأرب و الحديدة والمخا وتعز والجوف وحجة والبيضاء والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية، يظهر عداء الحوثيين لكل اليمنيين بدون استثناء، كما ان هذا الاستهداف يثبت واحدية قضية اليمنيين في وجه المشروع الانقلابي الحوثي.

جاء ذلك خلال لقاءه ممثل السويد الخاص لليمن بيتر سيمنبي لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وخلال اللقاء أشاد نائب الرئيس بحرص المملكة السويدية على إحلال السلام في بلادنا واستضافتها مشاورات استوكهولم علاوة على إسهامها في الجانب الإغاثي والإنساني.

وتطرق نائب الرئيس في اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات وقي مقدمتها اتفاق الحديدة واتفاق الرياض، معتبراً أن الجدية والمصداقية في تنفيذهما خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل في اليمن.