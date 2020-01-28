توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم سيشهد اقتران كوكب الزهرة بالقمر في منظر جميل وبديع. وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم الثلاثاء، سيقترن كوكب الزهرة بالقمر بشكل جميل وبديع وجدير بالمشاهدة بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية. وأضاف: تستمر المشاهدة إلى ما بعد صلاة العشاء، والزهرة يسميه أهالينا -رحمهم الله- عند الحاضرة بنجمة العشاء، وعند البادية بالسراية، وعند العرب بالكوكب الدري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق”.. اليوم يقترن الزهرة بالقمر ويشكلان لوحة بديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.