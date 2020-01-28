أمير مكة يستقبل عدداً من المشايخ وأئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المشايخ وأئمة وخطباء المسجد الحرام وجمعاً من أهالي مكة المكرمة.

حضر اللقاء، الذي كان بقصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.