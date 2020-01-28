استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المشايخ وأئمة وخطباء المسجد الحرام وجمعاً من أهالي مكة المكرمة.
حضر اللقاء، الذي كان بقصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يستقبل عدداً من المشايخ وأئمة وخطباء المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.