وزير العمل: متوسط أجور السعوديين العاملين في مهن المحاسبة والمراجعة 7 آلاف ريال

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن متوسط أجور العاملين السعوديين في مهن المحاسبة والمراجعة يقارب 7000 ريال.
واعتبر الراجحي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي (SAF)، في جلسة بعنوان “توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوّء الوظائف القيادية في القطاع الخاص”، أن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن.
وأكد أن الوزارة تعمل على مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوسيع قاعدة مَن يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.
وأشار وزير العمل إلى أن إمكانية التأنيث في مهن المحاسبة والمراجعة عالية؛ نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً.
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