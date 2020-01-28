جامعة الملك عبدالعزيز وغرفة جدة توقعان شراكة استراتيجية

استقبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن يوسف ناغي، يوم الإثنين ٢/ ٦/ ١٤٤١هـ، بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتأهيل القدرات البشرية بالجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز العلاقة بين الجامعة وقطاعات الأعمال والصناعة المختلفة في محافظة جدة.

حضر توقيع الاتفاقية كل من؛ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، ومدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ونائبة مدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بشطر الطالبات، والأمين العامّ لغرفة جدة، والوفد المصاحب لرئيس مجلس غرفة جدة.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقة بين الجامعة و»غرفة جدة« في شتى المجالات التعليمية، والتطبيقية، وربطها باحتياجات قطاعات الأعمال، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات بين الطرفين، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من القدرات البشرية بالجامعة لسد الفجوة بين القطاعين.

وأوضح مدير الجامعة على أهمية هذه الاتفاقية من حيث دعم مجالات التدريب وتوظيف مخرجات الجامعة في قطاعات الأعمال، وذلك ضمن الجهود الاستراتيجية للجامعة لمواءمة مخرجاتها مع سوق العمل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

بدوره، بيّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أهمية هذه الاتفاقية في دعم الخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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وفي الختام، أهدى كل من؛ مدير الجامعة ورئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بجدة الدروع التذكارية.

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