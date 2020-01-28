تقرير رسمي: 7 حالات طلاق سعودية كل ساعة.. والخسائر 3.5 مليارات ريال

كشفت معلومات رسمية، اليوم الثلاثاء، وصول معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية إلى 7 حالات، في الساعة الواحدة؛ مما يتسبب في خسائر اقتصادية بمعدل 3.5 مليارات ريال سنويًّا.

وقال التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة، أن معدلات الطلاق ترتفع للعام الخامس على التوالي، تزامنًا مع انخفاض الإقبال على الزواج في الفترة ذاتها، ويأتي فشل ثلث حالات الزواج في المملكة، اعتدادًا بإحصاءات تؤكد أن بين كل عشر زيجات يوجد ثلاث حالات طلاق، وهذه الأرقام هي الأعلى في تاريخ المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر السنوية لتزايد معدلات الطلاق تصل إلى 3.5 مليارات ريال، وذلك بقياس تكلفة الزواج بمبلغ 60 ألف ريال، وهي نفس المبلغ الذي يقدمه قرض تمويل الزواج الذي يمنحه بنك التنمية الاجتماعية، واعتدادًا بأن تكلفة الزواج تصل إلى ضعف هذا المبلغ.

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