وزير العدل يعيّن «شروق الجدعان» نائبًا لمدير شؤون النفقة

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، بتعيين شروق بنت محمد الجدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق.

من جانبها، عبرت الجدعان عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

وكان الصندوق انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة) وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه.

وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ(النفقة المؤقتة) ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.

Advertisements

يشار إلى أن صندوق النفقة حقق عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.

وحقق الصندوق معدلاً أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، الذي وصل إلى ساعات عدة حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

وأكد الصندوق الحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريًا.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الثانية من «صندوق النفقة»