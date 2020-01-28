بالصور.. صحة جازان تبحث منع انتقال «الإيدز» إلى الأجنّة

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة التراخيص الطبية، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان «منع الانتقال الرأسي لمرض نقص المناعة (الإيدز) من الأم للجنين» وذلك بمستشفى الحياة بجازان.
وحاضر في ورشة العمل استشاري طب المجتمع ومنسق برنامج مكافحة الإيدز بالمنطقة الدكتور أسامة إبراهيم، وتناول دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج فحص الحوامل للإيدز، والذي بدأ تنفيذه منذ ٢٠١٩، ودور القطاع الصحي المهم في إنجاح البرنامج الهادف إلى الحد من انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، مستعرضًا الوضع الوبائي للإيدز محليًّا وعالميًّا وإقليميًّا، وطرق انتقال العدوى بعد التعرض للإصابة بالإيدز أثناء العمل وسبل العلاج الوقائي، وطرق الحماية من الإصابة به، وكيفية الفحص السريع للمرض، وتطرقت ورشة العمل إلى تدريب الكوادر الطبية على طريقة عمل الفحص السريع للكشف عن حالات الإصابة بهذا المرض.
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