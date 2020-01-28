بالفيديو.. حاجز خرساني ينقذ قائد مركبة من سقوط مروع بنفق في جدة

أنقذت العناية الإلهية قائد مركبة من السقوط من أعلى نفق الأندلس بمدينة جدة، بعد أن علقت مركبته بين الحواجز خرسانية.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد شهود العيان للواقعة، وتداوله مغردون على مواقع التواصل، المركبة وقد أوشكت على السقوط من فوق الحاجز الخرساني إلى داخل مخرج النفق، الأمر الذي سيعرض لمخاطر لا تحمد عقباها.

وأوضح مغردون أن الواقعة حدثت في نفق الأندلس بمدينة جدة، دون أن يحددوا تاريخ وقوعها أو ملابساتها.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالصور.. سقوط سيارة تقودها سيدة من مرتفع فوق ملعب كرة قدم بالباحة