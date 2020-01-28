بالصور.. تدريبات قتالية بمشاركة قوات سعودية- مصرية في «مرجان 16»

تتواصل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان 16»، والذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات، واكتساب المهارات القتالية والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات لرفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية من الجانبين، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ.

وشهدت الأيام الماضية، عددًا من المحاضرات النظرية والتدريبات الميدانية لجميع المشاركين في التمرين، حسب ما خطط له مسبقًا بكل دقة وإتقان.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني، أنه سيتم استكمال التدريبات البحرية بإبحار السفن للجانبين في عرض البحر الأحمر لتنفيذ مناورات بحرية، واعتراض وتفتيش السفن المشبوهة وعمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الزوارق الموجهة والمسيرة. مشيرًا إلى أن التدريبات من شأنها تعزيز الإجراءات الأمنية للبلدين الشقيقين، من خلال العمل المشترك ضد التهديدات المختلفة والتصدي للأعمال الإرهابية التي قد تُشنّ على السفن التجارية في البحر الأحمر أو المنشآت الاقتصادية.

وقال إنها ستعكس المستوى المتميز لمنسوبي قواتنا البحرية وما وصلت إليه من كفاءة واحترافية، ثم بما يلقون من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن تمرين «مرجان 16» الذي تستضيفه مصر سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على عديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سيستعرضها المشاركون في ختام مناورات التمرين.

Advertisements

اقرأ أيضا:

قيادة التحالف: انطلاق جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» إلى مصر والأردن

مصر تستقبل «طائرات الرحمة» لعلاج مرضى يمنيين.. والخارجية تعلق

«التويجري» يشيد بجسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة»