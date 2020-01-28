خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية العميد طيار ركن عوض بن عبدالله الزهراني.

كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.